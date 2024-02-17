السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيا بالفيوم

تأجيل محاكمة المتهم
تأجيل محاكمة المتهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيًا

أجلت محكمة جنايات الفيوم اليوم السبت، الحكم في قضية المتهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيًا، لحين وصول تقرير DNA من والد المتهم.  

صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت قنديل، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

محاكمة المتهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيًا


تعود أحداث القضية رقم 15508 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة إبشواي ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من والد الفتاة باعتداء ابنه على شقيقته المعاقة ذهنيا داخل منزلهما بقرية العجميين بالمركز، وذلك خلال ملاحظتها وتربيتها لكونه له سلطة عليها.

بداية الواقعة 

وفوجئ الأب بإصابة ابنته بإعياء شديد فاصطحبها إلى مستشفى إبشواي المركزي وفوجئ بأن المستشفى تخبره بأنها حاملا، ما أصاب الأب بصدمه، قبل أن يكتشف أن مرتكب تلك الجريمة ابنه، وعلى الفور اتجه الأب إلى مركز شرطة إبشواي، وحرر محضرا ضد ابنه والذي تم القبض عليه.

وبعد الاطلاع على نص المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت النيابة العامة، بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم المختصة بدائرة محكمة جنايات الفيوم لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

وكانت قد أجلت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، جلسة محاكمة المتهمين بقتل شاب بطلق ناري بسبب خلافات على أجرة تاكسي، إلى الأربعاء 21 فبراير لمناقشة الطبيب الشرعي.


أحداث الواقعة بدأت عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة الصيفية بالفيوم، بنشوب مشاجرة بين الأهالي داخل المنطقة وتبادل لإطلاق النار، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تأجيل محاكمة المتهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهني ا محكمة جنايات الفيوم قسم شرطة إبشواي العجميين بمركز إبشواي بالفيوم الفيوم

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