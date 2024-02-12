بالتعاون مع هيئة سكك حديد مصر.. جامعة سوهاج تنظم دورة تدريبية لطلاب كلية التكنولوجيا

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج، دورة تدريبية بالتعاون مع هيئة سكك حديد مصر لتدريب طلاب برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية، وذلك لإعداد خريج علي درجة عالية من الكفاءة فى هذا المجال.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجامعة تولى أهمية كبيرة للارتقاء بمهارات وقدرات أبنائها الطلاب وذلك لمواكبة متطلبات العصر الحديث، وتأهيلهم لسوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال الدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي، إن التدريب يعد الأول من نوعه لطلبة برنامج تكنولوجيا السكك الحديديه بالكلية، ويتم في الورش الرئيسية لسكك حديد مصر في القاهرة، حيث يشارك به ٦٠ طالبا من المستوى الرابع والثالث بالبرنامج، وتستمر الدورة التدريبية حتى يوم ٢٢ فبراير الجاري.

وأوضح الدكتور مؤيد محمد منسق البرنامج، أن التدريب يتم في ورش السكك الحديدية "أرماس" بمنطقة بولاق في القاهرة، حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين، ويستمر تدريب كل مجموعة لمدة ١٥ يوما، وبعد انتهاء فترة التدريب يمنح كل متدرب شهادة خبرة من الهيئة العامة لسكك حديد مصر.

فيما شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في استكمال زارعة ١٠٠٠ متر نجيل وأشجار الزينة والمثمرة بمقر الجامعة الجديد، وذلك بحضور كلًا من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور ياسر عبد الفتاح محمود مدير عام الشئون الإدارية.

وأوضح أن الجامعة قامت بإعداد وتنفيذ خطة واضحة لتشجير الجامعة، وذلك تنفيذًا لمبادرة 100 مليون شجرة، التي أطلقها الرئيس السيسي والتي ليست مجرد مبادرة لزراعة الأشجار للاستفادة من المظهر الجمالى وإنما لها أثر بيئى وعالمى واقتصادى، مشددا على ضرورة التوعية من أجل ترشيد الاستهلاك واستغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، يما يضمن لنا وللأجيال القادمة حياة صحية آمنة.

وقال الدكتور خالد عمران، إن الجامعة تحرص على زيادة المساحات الخضراء وذلك تأكيدًا على الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، موضحًا انه تم استكمال وتجهيز وزراعة ٥٠٠ متر نجيل سابق التجهيز، بعد عمل إحلال بالتربة والرمل الصالحة للزراعة بعدد ٢ حوض، وذلك أمام مبنى كلية التربية بمقر الجامعة الجديد.