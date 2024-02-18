ميناء دمياط يتعامل مع 15 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة.. بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (YASA PEMBE) التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م وعرضها 30 م، القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42482 طنًا

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42482 طنًا، تشمل: 2300 طن كسب صويا و2209 أطنان ملح صب و3608 أطنان رمل و3675 طن كلينكر و16797 طن يوريا و13893 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49679 طنًا، تشمل: 1142 طن ذرة و3680 طن زيت طعام و1075 طن خشب زان و20214 طن قمح و3409 أطنان خردة و14232 طن فول و100 طن بضائع متنوعة و5827 طن حديد.

حركة الصادر من الحاويات 2910 حاويات مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2910 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الواردة 189 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1707 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 73763 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 111301 طن.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3705 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6028 شاحنة.