الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تداول 30 سفينة حاويات وبضائع على أرصفة ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (YASA PEMBE) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 مترًا، وعرضها 30 مترًا قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ52500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42482 طنًا تشمل: 2300 طن كسب صويا، و2209 أطنان ملح صب، و3608 أطنان رمل، و3675 طن كلينكر، و16797 طن يوريا، و13893 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49679 طنًا تشمل: 1142 طن ذرة، و3680 طن زيت طعام، و1075 طن خشب زان، و20214 طن قمح، و3409 أطنان خردة، و14232 طن فول، و100 طن بضائع متنوعة، و5827 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2910 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1707 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 73763 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 111301 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3705 أطنان قمح متجهين إلى صوامع  شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6028 شاحنة.

تاريخ ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط دمياط أحداث دمياط

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