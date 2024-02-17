السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وكيل "تعليم دمياط" يعلن حالة الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أصدر محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم  دمياط، تعليمات لمديري عموم الإدارت التعليمية نظرا لتعرض البلاد الآن لموجة طقس سيء وسقوط أمطار قد تصل  لحد السيول في بعض المناطق، حيث شدد على فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول بالمدرسة في حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش المكسورة أو التالفة.

كما يتم مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة والتأكد من نظافة أسطح المدراس وعدم وجود اي مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

كما شدد على عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول في حالة سقوط أمطار وتقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الاذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الامطار حرصا علي حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء، خصوصا في الاماكن ذات الطابع الخاص كالقري والنجوع وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة المتهالكة وعدم العبث واللعب بمياه الأمطار خوفا من وجود أي خطر تحتها كالأسلاك والبيارات والبلوعات.

كما يتم  تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزاري 262 بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات وضرورة اخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات تطرأ بمبنى المدرسة أو السور علي وجه السرعة.

وأكد "وكيل الوزارة" على تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب، مؤكدا أنه لا تعليم بدون قراءة أو كتابة، موجها بالاهتمام بتسجيل الغياب بمعرفة معلم الفصل ومسئول الإحصاء بالمدرسة، مؤكدًا نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

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