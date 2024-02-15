وكيل "تعليم دمياط" يتفقد سير العملية التعليمية بالمدارس

تفقد اليوم الخميس، محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير العملية التعليمية بمدارس ميت أبو غالب التعليمية.

وتابع وكيل الوزار" مدارس الشهيد الشرباصي عامر الابتدائية وميت أبو غالب الابتدائية والشهيد سامح القصبي الابتدائية وميت أبو غالب الإعدادية بنات وتفقد الفصول الدراسية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية.

وتابع وكيل الوزارة معدلات العجز والزيادة في معلمي المواد وناقش العديد من الحلول المقترحة، مؤكدًا على تفعيل الاشراف المدرسي.



وشدد وكيل الوزارة على تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب، مؤكدا أنه لا تعليم بدون قراءة أو كتابة فالله أحكم الحاكمين أفتتح القرآن الكريم بقولة تعالي "اقرأ" وكل الكتب السماوية حثت علي العلم والقراءة.



ووجه وكيل الوزارة بتكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه؛ لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على إعلاء وتغليب الصالح العام.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، كما تابع معامل المدرسة وحجرات الأنشطة المختلفة، وحث الطلاب على الجد والاجتهاد، داعيًا إياهم لاستثمار أوقاتهم، وعدم إهدارها فيما لا نفع منه، محذرًا من أصدقاء السوء وانضباط المظهر وخطر السلوك الجمعي السيئ، مؤكدا أن المدرسة ليست للتعليم فقط بل للتربية والتكوين الشخصي والنفسي والثقافي للاندماج في المجتمع.

وقرر وكيل الوزارة، إحالة المقصرين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، للتقصير فى أداء مهامهم الوظيفية، مشيدًا بانضباط العديد من العاملين والتزامهم بواجبهم مع الطلاب.