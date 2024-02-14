الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط الجديد يتفقد مدارس المحافظة

تعليم دمياط
تعليم دمياط

واصل محمد رمضان عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارتيِّ دمياط وعزبة البرج، حيث شملت الجولة مدرسة عز الدين الشامي الإبتدائية وشطا الجديدة الإبتدائية والشهيد أحمد أحمد حجازي الإعدادية المشتركة ومدرسة الخياطة الثانوية المشتركة ووحدة الخياطة الإبتدائية المشتركة واللغات الرسمية بعزبة البرج والشهيد بلال الزاهد الإعدادية المشتركة.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، كما تابع معامل المدرسة وحجرات الأنشطة المختلفة، وحث الطلاب على الجد والاجتهاد، داعيًا إياهم لاستثمار أوقاتهم، وعدم إهدارها فيما لا نفع منه، محذرًا من أصدقاء السوء وانضباط المظهر وخطر السلوك الجمعي السيئ، مؤكدًا أن المدرسة ليست للتعليم فقط بل للتربية والتكوين الشخصي والنفسي والثقافي للاندماج في المجتمع.

وأكد وكيل الوزارة، تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب، مؤكدا أنه لا تعليم بدون قراءة أو كتابة، موجهًا بالاهتمام بتسجيل الغياب بمعرفة معلم الفصل ومسئول الإحصاء بالمدرسة، مؤكدًا نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميًا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

وشدد وكيل الوزارة، على تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب، مؤكدًا أنه لا تعليم بدون قراءة أو كتابة فالله أحكم الحاكمين أفتتح القرآن الكريم بقولة تعالي "اقرأ" وكل الكتب السماوية حثت على العلم والقراءة.

وخلال تفقده قرر وكيل الوزارة، إحالة المقصرين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، للتقصير في أداء مهامهم الوظيفية، كما أشاد بانضباط العديد من العاملين والتزامهم بواجبهم مع الطلاب.

تعليم دمياط تعليم دمياط اليوم تعليم دمياط الجديدة دمياط وكيل تعليم دمياط

مواد متعلقة

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبال 4 مصابين من غزة في معهد أورام دمياط

رئيس جامعة دمياط يستقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا

"مصر وفلسطين يدا واحدة".. محافظ دمياط تزور مصابى غزة

فى اجتماع طارئ.. وكيل تعليم دمياط يناقش إجراءات سد عجز أعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة دمياط: نستعد لفصل دراسى جديد به أنشطة مميزة

إزالة 13 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة في دمياط

تداول 62 سفينة و95995 طن بضائع عامة فى ميناء دمياط

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

الرئيس السيسى والسيدة قرينته يستقبلان نظيره التركى وقرينته فى مطار القاهرة

القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى ألفت حسين كامل

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-2-2024 مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة