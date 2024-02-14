وكيل تعليم دمياط الجديد يتفقد مدارس المحافظة

واصل محمد رمضان عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارتيِّ دمياط وعزبة البرج، حيث شملت الجولة مدرسة عز الدين الشامي الإبتدائية وشطا الجديدة الإبتدائية والشهيد أحمد أحمد حجازي الإعدادية المشتركة ومدرسة الخياطة الثانوية المشتركة ووحدة الخياطة الإبتدائية المشتركة واللغات الرسمية بعزبة البرج والشهيد بلال الزاهد الإعدادية المشتركة.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، كما تابع معامل المدرسة وحجرات الأنشطة المختلفة، وحث الطلاب على الجد والاجتهاد، داعيًا إياهم لاستثمار أوقاتهم، وعدم إهدارها فيما لا نفع منه، محذرًا من أصدقاء السوء وانضباط المظهر وخطر السلوك الجمعي السيئ، مؤكدًا أن المدرسة ليست للتعليم فقط بل للتربية والتكوين الشخصي والنفسي والثقافي للاندماج في المجتمع.

وأكد وكيل الوزارة، تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب، مؤكدا أنه لا تعليم بدون قراءة أو كتابة، موجهًا بالاهتمام بتسجيل الغياب بمعرفة معلم الفصل ومسئول الإحصاء بالمدرسة، مؤكدًا نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميًا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

وشدد وكيل الوزارة، على تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب، مؤكدًا أنه لا تعليم بدون قراءة أو كتابة فالله أحكم الحاكمين أفتتح القرآن الكريم بقولة تعالي "اقرأ" وكل الكتب السماوية حثت على العلم والقراءة.

وخلال تفقده قرر وكيل الوزارة، إحالة المقصرين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، للتقصير في أداء مهامهم الوظيفية، كما أشاد بانضباط العديد من العاملين والتزامهم بواجبهم مع الطلاب.