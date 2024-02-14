الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زيارة مفاجئة لـ رئيس جامعة دمياط لكلية التمريض

رئيس جامعة دمياط
رئيس جامعة دمياط

أجرى الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، زيارة مفاجأة لكلية التمريض للاطلاع والاطمئنان على مجريات العمل بالكلية، حيث تفقد المكاتب الإدارية بها ومدى الالتزام بقواعد وضوابط الحضور والانصراف بالكلية، مشددًا على التزام الجميع بقواعد الحضور للوصول لأعلى مستوى من الأداء الفعال وتقديم أعلى مستوى من الخدمة التعليمية.
 

زيارة مفاجأة لكلية التمريض 

وعلى هامش الزيارة اجتمع رئيس الجامعة مع وكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بحضور  الدكتورة ناهد فكري خضر عميد الكلية  لمناقشة أوضاع الكلية وسير العملية التعليمية بها مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
 

استقبل اليوم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا ووفد مرافق له ضم الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا والدكتور محروس المعداوي عميد كلية الآداب بجامعة الدلتا وكان في استقباله الدكتور المتولي سليم عميد كلية الزراعة والدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور محمد شهاب أمين عام الجامعة.

 

ومن جانبه رحب رئيس الجامعة بزيارة الدكتور محمد ربيع ناصر وعرض وأثنى على دعمه والتعاون المثمر لإثراء البحث العلمي بالجامعة وعرض نشاط الجامعة وجهودها في التعليم والتعلم والبحث العلمي.
 

التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة

وفي ذات السياق اصطحب  رئيس الجامعة الدكتور محمد ربيع ناصر والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل حرم الجامعة، حيث بدأ الجولة بالمرور على مركز "التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة" بحضور الدكتور خالد عبد الفتاح مدير المركز.

 

يذكر أيضا أن مركز التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة يشمل مرحلتين تضم المرحلة الأولى للمركز معمل الميكروسكوب الإلكتروني والتحليل الكروماتوجرافي بالإضافة للمعمل المركزي  في محافظة دمياط.

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