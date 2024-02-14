إزالة 186 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة 13 حالة تعدِ على أملاك الدولة بمركز الزرقا على مساحة 442 متر مربع، ضمن المرحلة الأولى لموجة إزالة التعديات الـ22..

وبلغ إجمالى حالات الإزالة منذ انطلاق الموجة، 186 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة إجمالية تُقدر بـ 20206 متر مربع و6 حالات تعد على أراضى زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية باجمالى مساحة 143فدان و22 قيراط و14 سهم، لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة.

وشددت الدكتورة منال عوض، على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها، والتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب.

وأشارت إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الأولى حتى منتصف فبراير الجارى، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.