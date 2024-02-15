إزالة تعديات على 83 فدان تابعة للثروة السمكية في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا حول جهود حملات الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة،والتى بدأت مطلع فبرايرالجارى بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدى الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وفى هذا السياق، أشار البيان إلى أنه تم إزالة حالتين تعدى تابعتين لولاية تنمية الثروة السمكية وذلك لمزارع سمكية لم يسدد بشأنها مستحقات الجهاز بمساحة 83 فدان و8 قيراط و3 سهم ، مشيرة إلى وصول اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة ١٨٢ حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالى مساحة 20206متر مربع و8 حالات تعدى على أراضى زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية باجمالى مساحة 227 فدان و6 قيراط و17 سهم.





كما أشارت محافظ دمياط، إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة الـ22 وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الأولى حتى منتصف فبراير الجارى، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.



هذا ويشار إلى أن الموجة الـ 22 فى مرحلتها الأولى قد أسفرت حتى الآن عن إزالة 173 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 19764 متر مربع و6 حالات تعدى على أراضى زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية باجمالى مساحة 143 فدان و22 قيراط و14 سهم.

وفى هذا السياق، تلقت المحافظ، تقريرًا حول نتائج أول حملات الأسبوع الثالث من انطلاق الموجة، أسفرت عن إزالة 13 حالة بمركز كفر سعد تابعة لولاية إدارة الصرف باجمالى مساحة 1828 متر مربع، مشيرة إلى وصول اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة 135 حالة تعدى على أملاك الدولة باجمالى مساحة 12178.5 متر مربع و6 حالات تعدى على أراضى زراعية تابعة لولاية تنمية الثروة السمكية باجمالى مساحة 143 فدان و22 قيراط و14 سهم.