مدارس "ابدأ" الوطنية صرح تعليمي يرى النور بدمياط

قال محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التطبيقية أصبحت صرحٌ تعليمي ضمن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعادل مغربي، مدير عام التعليم الفني بدمياط.

وأُطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية «NTSS» بنظام التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم تطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية وتحويلها إلى مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن.

وتابع وكيل الوزارة، سير العملية التعليمية داخل فصول المدرسة مناقشًا الطلاب حول المواد التعليمية التي يدرسونها واستمع إلى آرائهم حول أهمية هذه المدرسة كونها تعد من أكبر المدارس التكنولوجيا الحديثة ونظام التعليم بها.

وأثنى وكيل الوزارة، على تجهيزات المدرسة من معامل وفصول وهيئة تعليمية، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد.