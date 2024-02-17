السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

619 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، حملات على النصف الأول من فبراير الجاري، تم خلالها تحرير ٦١٩ محضرًا.

وجاء من بين المحاضر تحرير ٧٤ محضرًا للمخابز؛ لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمواصفات، وضرب وهمي بدون إنتاج فعلى، واستيلاء على مال عام والتصرف في دقيق مدعم.

وبالنسبة للأسواق تم تحرير ٥٤٥ محضرًا خلال المتابعة الميدانية على الأسواق؛ لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، بيع سلع منتهية الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، وعدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة تموينية مكبرة بحضور دينا عبدالحكيم هيئة سلامة الغذاء، ومجدي المغلاوي، مفتش التموين بمديرية تموين دمياط، وفاطمة عجمي، مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة، والدكتورة دينا العيسوي، مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد أيمن الشحات، مديرية الصحة.

وشدد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، دمياط على تكثيف المرور والمتابعة على المنافذ والمنشآت الغذائية بدمياط، وتحت إشراف الدكتور عطية منصور، مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة، حيث تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الحملات المكبرة التي شنتها مديرية التنوين في محافظة دمياط، خلال الفترة الماضية، في دمياط.

دمياط أحداث دمياط الدكتورة منال عوض أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إقليم محافظة دمياط

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