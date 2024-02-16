علاج 55 ألف حالة طوارئ في مستشفيات دمياط خلال يناير 2024

أشاد الدكتور أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، بجهود إدارة المستشفيات بإشراف الدكتور محمد مسعد فهيم مدير عام الطب العلاجي، لمتابعة سير العمل بمستشفيات لمديرية خلال يناير الماضي.

من جانبه، كشف الدكتور محمد أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات، إنه تم استقبال 55550 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، فضلًا عند دخول نحو 5420 أخرى إلى الاقسام الداخلي و165635 بالعيادات الخارجية فى حين بلغ عدد العمليات بمختلف أنواعها 3639عملية واستقبال عدد 837 مريض باقسام الرعايات المركزة وعدد 136 طفل باقسام الحضانات.

وأكد الدكتور محمد فهيم، أن فرق إدارة الطب العلاجى أجرت ما يقرب من 90 جولة تفتيش على جميع المستشفيات التابعة وعددها 14 مستشفى “عام ومركزى ونوعى”، للتأكد من انتظام العمل بها ومتابعة التزام الأطقم الطبية وجودة الخدمة.

ولفت إلى توفير جهاز اشعة مقطعية لقسم الاشعة بمستشفى الزرقا المركزى وتوفير ماكينة غسيل كلوى بقسم الكلى الصناعى بمستشفى ميت ابو غالب المركزى ومتابعة اعمال تطوير قسم العمليات بمستشفى الزرقا المركزي