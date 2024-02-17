السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الثلاثاء.. "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية مجانية فى دمياط

مستقبل وطن ينظم قافلة
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية مجانية في دمياط

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية شاملة في تخصصات الباطنة والأطفال والمسالك البولية والأنف والأذن والعظام ونساء وجلدية وجراحة عامة وسونار،  والحالات التي تستدعي التدخل الجراحي سيتم تحويلها لمستشفى دمياط العام ومستشفى دمياط التخصصي.

وكذلك الكشف المبكر على أمراض الكبد والكبد الدهني شامل الأشعة والتحاليل وتحويل الحالات التي تستدعي إلى مستشفى الكبد بشربين.

جاء ذلك بالتعاون مع العالم الجليل الدكتور جمال شيحة، رئيس جمعية رعاية مرض الكبد بشربين،  مع صرف العلاج مجاني  لجميع الحالات وذلك يوم الثلاثاء القادم الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا بقاعة بالم لاند بالسنانية بجوار كوبري المطحن.

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط استقبل ميناء دمياط 15 سفينة للحاويات دمياط استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية

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