الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تفعيل بروتوكول التعاون لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعيادات جامعة دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

قالت الدكتورة هالة هدية مدير إدارة تنظيم الأسرة في مديرية الصحة في دمياط، إنه تم تفعيل بروتوكول التعاون لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعيادات جامعة دمياط حيث تم الاجتماع بالدكتور باسم الديك وكيل كلية الطب بجامعة دمياط، وذلك لإنشاء عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن عيادات جامعة دمياط.

 

يجرى تدريب الأطباء على تقديم خدمات تنظيم الأسرة وكذلك إمداد العيادة بجميع وسائل تنظيم الأسرة بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وتحت إشراف الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط ويأتي ذلك ضمن الخطة التنفيذية  للاستراتيجية الوطنية للسكان.


 

شدد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة دمياط، على الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية لتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.


 

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارت، حملات موسعة على مناطق متفرقة بالمراكز والمدن وكذلك حملات على الثلاجات بمدينة عزبة البرج وسوق السمك بذات المدينة للبحث والتفتيش للوصول إلى مصدر أسماك الأرنب السامة لمنع وصولها إلى المستهلك وكذلك حملة على سوق السمك ببندر كفرسعد.
 

وجاءت النتائج كما يلي المرور على 122 منشأة غذائية متنوعة عدد 67 منشأة غير مرخصة عدد 8 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة تم تحرير 150 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة تم ضبط 1.300طن مخللات وأسماك فيليه ورنجة  وثوم مفروم وجبن أبيض ما بين منتهي الصلاحية ومجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات وتم إعدام 500 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعدام 120 لتر مشروبات وزيت طعام متغير الخواص الطبيعيه كما تم سحب 20عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي.


وأشاد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، بجهود إدارة المستشفيات بإشراف الدكتور محمد مسعد فهيم مدير عام الطب العلاجي خلال الشهر الماضى  فى متابعة سير العمل بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة للتأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة.
 

من جانبه كشف الدكتور محمد أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات، أنه تم استقبال 55550 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، فضلًا عند دخول نحو 5420 أخرى إلى الاقسام الداخلي و165635 بالعيادات الخارجية فى حين بلغ عدد العمليات بمختلف أنواعها  3639 عملية واستقبال عدد 837 مريضا بأقسام الرعايات المركزة وعدد 136 طفلا بأقسام الحضانات.

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