الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بعد الانتهاء من تنفيذه.. "النقل" تنشر صورا لمحور "الزقازيق- السنبلاوين"

محور الزقازيق السنبلاوين
محور الزقازيق السنبلاوين

نشرت  وزارة النقل صورا لمحور "الزقازيق- السنبلاوين" حيث تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100% ومخطط افتتاحه خلال الفترة المقبلة ويبلغ طوله 38 كم بعرض 25 م و3 حارات مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عمل صناعي (24 كوبري و38 نفق و4 برابخ).

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وزارة النقل تنشر صورًا لمحور كلابشة التنموى على النيل فى أسوان

 الطريق فى يربط بين محافظات الشرقية والدقهليه ودمياط والطريق الدولى الساحلى

جدير بالذكر أن الفريق  كامل الوزير تفقد  مشروع محور  الزقازيق - السنبلاوين منذ ايام والذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100% والمخطط افتتاحه رئاسيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير على أهمية الطريق فى الربط بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولى الساحلى، وكذلك مساهمته فى تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات بما ينعكس على المستوى المعيشى للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية.

وفي ختام جولته تفقد الوزير نفق عرابي للسيارات أسفل السكة الحديد الذي بلغت نسبة تنفيذه 99% وحيث سيساهم في الربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وليمثل نقلة نوعية لتحسين البنية التحتية وخلق محور مرورى هام وكذا المساهمة في تحقيق سيولة مرورية في عاصمة محافظة الشرقية.

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وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لمشروع تطوير ميناء السخنة كأكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية

كما  شملت جولة " وزير النقل " و"محافظ الدقهلية" تفقد الأعمال النهائية لمشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بمدينة المنصوره بإجمالي طول 1،250 متر  والذى يشمل  ممشي للدرجات والعاب الأطفال بالإضافة إلي كورنيش علي النيل للسير علي الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة، ويأتي تنفيذ الممشي طبقا للبروتوكول المبرم بين المحافظه ووزارة النقل متمثله في الهيئة العامه للطرق والكباري. حيث يعد مشروع الممشي السياحي الجديد ضمن توجه الدوله لتطوير الوجهات النيلية، وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطنين، وزيادة أماكن الجذب السياحي وتحسين الصورة البصرية مزوّد بخدمات ومرافق متعددة مع نظام إضاءة ليلي ليقدم خدمة مميزة للمواطنين، لتحقيق الاستفادة الكبرى من نهر النيل فى تمكين المواطنين من الاستمتاع بالنيل العظيم.

محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
محور الزقازيق - السنبلاوين
وزارة النقل وزير النقل محور الزقازيق - السنبلاوين محافظات الشرقية و الدقهليه ودمياط

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