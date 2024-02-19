الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 سفن، بينما غادرت 12 سفينة،  كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة ( DELTA ) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 180 م وعرضها 28 م القادمة من أستراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ14550 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط، والذي يؤكد جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح. 

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24279 طن تشمل: 1509 طن اسمنت معبأ و960 طن مولاس و1700 طن كسب صويا و302 طن ملح معبأ و3435 طن رمل و9550 طن كلينكر و4019 طن يوريا و2804 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30532 طن تشمل: 50 طن سلاج و2467 طن زيت طعام و1153 طن خشب زان و13709 طن قمح و10137 طن فول و3016 طن حديد. 


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1362 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 42 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4186 حاوية مكافئة.


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 72076 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 109083 طنًا.

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كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2381 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا  ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5867 شاحنة.

يذكر أن وزارة النقل نشرت أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة بميناء الإسكندرية، حيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتم إنشاء رصيف بطول 1200م، (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ  1680م)  وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، إلى أن المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، وسيتم استخدام باقي  مساحة رصيف 100  في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع.

هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من البضائع العامة حركة الصادر من الحاويات حاوية القطاع الخاص

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