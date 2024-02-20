الثلاثاء 20 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

مسلسل فراولة لنيللي
مسلسل فراولة لنيللي كريم

بعد الإعلان عن البوستر الدعائي والتشويقي لمسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تصدر مسلسل "فراولة" التريند خلال الأيام القليلة الماضية، وينتظر عدد كبير من محبي الفنانة نيللي كريم مشاهدة المسلسل المقرر عرضه على احد شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

ونتيجة لما سبق ذكره يستعرض موقع "الدستور" قائمة بأبطال وصناع مسلسل فراولة.

أبطال مسلسل فراولة

أبطال وصناع مسلسل فراولة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 هم 

-نيللي كريم

- شيماء سيف 

- صدقي فخر

- أحمد فهيم

- علا رشدى

- حجاج عبد العظيم

- دنيا سامى

- تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل فراولة 

يندرج مسلسل فراولة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في قائمة المسلسلات فئة الـ 15 حلقة، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة اسمها فراولة تجسد دورها الفنانة نيللي كريم التي تنتمي إلى أسرة فقيرة إذ أن والدها هو حارس عقار لإحدى عمارات الزمالك، لكنها تحلم بالعيش في حياة الرخاء والثراء وترك حياة الفقر، وتنجح فراولة من خلال تطور الأحداث في ترك حياة الفقر، وأن تصبح من الأثرياء، وذلك بعد عملها في العديد من الأعمال منها عملها كقارئة فنجان توهم الناس بمعرفتها ببعض الأحداث المستقبلية.

ثم تعمل “فراولة في المسلسل” كخبيرة طاقة، وتكون نقطة التحول عندما تعمل فراولة في مبيعات واحدة من كبرى الشركات العالمية.

جدير بالذكر أن الفنانة نيللي كريم تواصل تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “فراولة” الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل بقيادة المخرج محمد علي، ليعرض ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 المقبل، حيث استقر صناع “فراولة” على عرض العمل خلال النصف الثاني من شهر رمضان  الكريم، نظرًا لبدء تصوير العمل خلال الفترة القليلة الماضية.

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