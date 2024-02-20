الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز 3

يحيى وكنوز
يحيى وكنوز

بعد طرح البوستر الدعائي لمسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز3 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على أحد شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تصدر هذا المسلسل التريند على منصات السوشيال ميديا ومحركات جوجل، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" تفاصيل الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الـ 3، حيث يحمل عنوان «أرض الحكايات»، ومن المقرر أن يشهد مُفاجأت وأحداث تشويقية. 

قصة مسلسل يحيى وكنوز 3

مسلسل يحيى وكنوز المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 موجه للأطفال وكان الجزء الثاني قد استعرض الحضارة المصرية القديمة بمعالجة عصرية، وكانت أحداثه مليئة بالمفاجآت، حيث دارت حول “يحيى” وأصدقاءه الذين يخوضون رحلات لاستكشاف كنوز مصر من الآثار والمدن الساحلية، وإبراز العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

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مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل يحيى وكنوز 3 

 يُشارك في مسلسل يحيى وكنوز 3 ضمن مسلسلات رمضان 2024، الطفل إياد يحيى في دور يحيى، وبثينة هاني فى دور كنوز، والنجم عصام السقا في دور أستاذ عصام، والفنان علاء مرسي في دور سينو، والفنان محمد ثروت في دور الدكتور عجيب، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه، وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالم الحديث، والقديم طول الحلقات، والفنان سامي مغاوري في دور عم حسني، والمسلسل من تأليف محمد عدلي.

وقد شارك في بطولة الجزء الثاني كل من عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

وكانت منصة WATCH IT الرقمية قد طرحت البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكارتون “مغامرات يحيى وكنوز 3” والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة ويحمل الجزء الثالث شعار “أرض الحكايات” وظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.

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