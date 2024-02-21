الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024| ماذا قالت هنادي مهنا عن مشاركتها في "عتبات البهجة"؟

هنادي مهنا ويحيي
هنادي مهنا ويحيي الفخراني

تواصل الفنانة هنادي مهنا، تصوير مشاهدها في مسلسل “عتبات البهجة” الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024، وهو من بطولة الفنان القدير يحيي الفخراني الذي سيعود من خلاله لعالم الدراما من جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة، والمقرر عرضه عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه على المنصة الرقمية Watch it.

عمل الفنانة هنادي مهنا، مع الفنان الكبير يحيي الفخراني كان بمثابة الأمنية التي تحققت لها، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع “انستجرام”، صورة جمعت بينهما أثناء كواليس تصوير مسلسل “عتبات البهجة”.

مسلسلات رمضان 2024.. أبرز أحداث مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

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وعلقت الفنانة هنادي مهنا، على الصورة التي جمعت بينها وبين الفنان الكبير يحيي الفخراني  قائلة : “حلم أصبح حقيقة Dream came true”.

قصة مسلسل عتبات البهجة

يقدم الفنان يحيي الفخراني شخصية رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش وحيدًا، ورغم أن لديه ابن في الجامعة، إلا أنه ليس مهتمًا بوالده، وابنته المتزوجة لا تسأل عنه، في زمن تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الأباء والأبناء.

مسلسلات رمضان 2024.. أبرز أحداث مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

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مسلسلات رمضان 2024| صفاء الطوخي على بوستر منفرد لمسلسل "عتبات البهجة"

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيي الفخراني وأبرز شخصياته

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يٌجدر الإشارة إلى أنه سيشارك في مسلسل عتبات البهجة العديد من نجوم الفن فهو من بطولة يحيي الفخراني، جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، ليل عز العرب، هشام إسماعيل، وفاء صادق، جازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، علاء زينهم، وعدد كبير من الفنانين والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالميجد، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل وإنتاج العدل جروب. 

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيي الفخراني وأبرز شخصياته

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