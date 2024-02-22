الخميس 22 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان"

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

بعد طرح البوستر الدعائي لمسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، تصدر المسلسل التريند ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" احداث وقصة المسلسل، بالإضافة إلى القائمة الكاملة لأبطال وصناع المسلسل. 

 

قصة مسلسل المعلم

يندرج مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار شعبي، حيث يظهر "شعبان" خلال أحداث المسلسل بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار.

 

 يقع والد النجم مصطفي شعبان في أزمة مالية بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، ما يتسببون له في الكثير من الخسائر، وهو الأمر الذي يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذى تنطبق عليه مقولة كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

 

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل المعلم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: 

-مصطفى شعبان

- سهر الصايغ

- هاجر أحمد

- أحمد بدير

- انتصار

- محمود الليثي

- أحمد فؤاد سليم

- محمد العمروسي

- سلوى عثمان

- منذر رياحنة

- محمود الليثي

- أحمد عبد الله محمود

- طارق النهري

- علاء زينهم

- المسلسل من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري

- إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي

 

ومسلسل "المعلم" يندرج إلى مسلسلات رمضان 2024 ذات الـ30 حلقة، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنه سيعرض على إحدى قنواتها خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 القادم، وكانت قد طرحت "watch it" البوستر المبدئي لمسلسل "المعلم" الذي يخوض بطولته مصطفى شعبان، ومازال شعبان وطاقم العمل يستكملون تصوير مشاهد المسلسل.

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