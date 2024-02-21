مسلسلات رمضان 2024|أسامة الهادي يروّج لدوره في "المعلم"

روّج الفنان الشاب أسامة الهادي، لدوره ضمن أحداث مسلسل "المعلم" للفنان الكبير مصطفي شعبان ضمن مسلسلات رمضان 2024، من خلال مشاركة جمهوره عبر صفحته الرسمية علىى مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لبوستر منفرد لشخصيته في "المعلم".

وكتب الفنان أسامة الهادي علي البوستر المنفرد الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مسلسل #المعلم رمضان ٢٠٢٤ ياترى ايه قصتك يا منعم !"، والمسلسل من المقرر إذاعته ضمن مسلسلات رمضان 2024 من خلال إحدى نوافذ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسلات رمضان 2024

وفى سياق متصل، يسعى فريق عمل المسلسل بقيادة المخرج مرقس عادل، للانتهاء من تصوير كافة المشاهد المتبقية من العمل، خلال الأيام الحالية، إذ وضع المخرج خطة محكمة للانتهاء من التصوير كاملا خلال العشر أيام الأولى من الشهر الكريم، وذلك فى عدة مناطق متفرقة منها الزمالك، كوبري قصر النيل، وأحد الديكورات الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى أحد أسواق السمك الكبرى فى مدينة السويس.

أحداث وقصة مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان

أحداث مسلسل وتدور أحداث مسلسل المعلم، فى إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق، ويحتوى على 30 حلقة، حول "المعلم" ويجسده النجم مصطفي شعبان، الذي يظهر بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق الكبرى البحرية، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار.

صناع وأبطال مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

يشارك فى بطولة مسلسل المعلم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم مصطفى شعبان، منهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، انتصار، سلوى خطاب، محمود الليثى، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مرقس عادل.