الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|أسامة الهادي يروّج لدوره في "المعلم"

أسامة الهادي
أسامة الهادي

روّج الفنان الشاب أسامة الهادي، لدوره ضمن أحداث مسلسل "المعلم" للفنان الكبير مصطفي شعبان ضمن مسلسلات رمضان 2024، من خلال مشاركة جمهوره عبر صفحته الرسمية علىى مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لبوستر منفرد لشخصيته في "المعلم".

وكتب الفنان أسامة الهادي علي البوستر المنفرد الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مسلسل #المعلم رمضان ٢٠٢٤ ياترى ايه قصتك يا منعم !"، والمسلسل من المقرر إذاعته ضمن مسلسلات رمضان 2024 من خلال إحدى نوافذ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسلات رمضان 2024 | تفاصيل دور سلوى خطاب في مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024

وفى سياق متصل، يسعى فريق عمل المسلسل بقيادة المخرج مرقس عادل، للانتهاء من تصوير كافة المشاهد المتبقية من العمل، خلال الأيام الحالية، إذ وضع المخرج خطة محكمة للانتهاء من التصوير كاملا خلال العشر أيام الأولى من الشهر الكريم، وذلك فى عدة مناطق متفرقة منها الزمالك، كوبري قصر النيل، وأحد الديكورات الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى أحد أسواق السمك الكبرى فى مدينة السويس.

 

أحداث وقصة مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان 

أحداث مسلسل وتدور أحداث مسلسل المعلم، فى إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق، ويحتوى على 30 حلقة، حول "المعلم" ويجسده النجم مصطفي شعبان، الذي يظهر بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق الكبرى البحرية، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار.

صناع وأبطال مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

يشارك فى بطولة مسلسل المعلم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم مصطفى شعبان، منهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، انتصار، سلوى خطاب، محمود الليثى، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مرقس عادل.

مسلسلات رمضان 2024.. عادل حقي يضع الموسيقى التصويرية لـ" المعلم"

مسلسلات رمضان 2024 | تفاصيل دور سلوى خطاب في مسلسل المعلم

الفنان الشاب أسامة الهادي اسامة الهادي مسلسل المعلم المعلم مسلسلات رمضان 2024 المنصة الرقمية watch it

الأكثر قراءة

عاجل.. مسئول إسرائيلى: مؤشرات إيجابية على قرب تنفيذ صفقة رهائن جديدة

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خريطة الفرص الاستثمارية.. وزير قطاع الأعمال: مصانع عملاقة للألومنيوم والأدوية وألبان الأطفال

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية