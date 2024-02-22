مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "مسار إجباري" لعصام عمر وأحمد داش

لفت الفنانان عصام عمر وأحمد داش الأنظار بأحدث أعمالهم الفنية والذي يحمل عنوان “مسار إجباري”، وذلك بعد الكشف عن تفاصيله وبوستراته الدعائية خلال الفترة الماضية، ويتضمن 15 حلقة، ويعد العمل أولى بطولتهما المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية، حيث من المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال الشهر الكريم بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت.

قصة مسلسل مسار إجباري

وتحكي قصة المسلسل عن الشابين “حسن” عصام عمر، و “حسين” أحمد داش من منطقة شعبية، ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء، ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ولكن حين يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة.

ويضطر الشابان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

أبطال مسلسل مسار إجباري

“مسار إجباري” للمؤلف باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.

ويجتمع الشابان عصام عمر وأحمد داش في بطولة المسلسل لأول مرة، وهو مكون من 15 حلقة للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، وتراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية في نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سراً يغير حياتهما رأساً على عقب.