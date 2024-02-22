صفاء الطوخي لـ"الدستور": كواليس “بيت الرفاعي” ممتعة فنيًا وإنسانيًا

تواصل الفنانة صفاء الطوخي تصوير مشاهدها ضمن أحداث "بيت الرفاعي" بشكل شبه يومي، معربة عن سعادتها الشديدة لمشاركتها في العمل والتي تجسد خلاله دور والدة أمير كرارة ورحاب الجمل وملك قورة، وسط أحداث شيقة ومثيرة.

قالت صفاء، لـ"الدستور"، إن كواليس ممتعة فنيا وإنسانيا، لافتة إلى أنها استمتعت بكواليس المسلسل ومتحمسة لعرضه بشده خلال الشهر الكريم، مردفة:"كل فريق العمل فنانين وفنيين منتهى الاحترام الاخلاق".

وأضافت أنها سعيدة بالعمل مع المخرج أحمد نادر جلال الذي يتصف بالالتزام واحترام عمله وفنه والفنانين: "في حالة جميلة من التعاون والتركيز وده مناخ العمل دايما في أعمال المبدع أحمد نادر جلال".