مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل بيت الرفاعى لـ"أمير كرارة"

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الأيام الماضية عن مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 بعد طرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة سينرجي البوستر الدعائي الجديد الخاص بالمسلسل.

نتيجة لذلك، ينشر موقع "الدستور" خلال السطور التالية أحداث المسلسل والقائمة الكاملة لأبطاله.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في مسلسل بيت الرفاعي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 العديد من نجوم الفن وهم:

-أمير كرارة

- أحمد رزق

- سيد رجب

- إيناس كامل

- صفاء الطوخي

- ميرنا جميل

- ملك قورة

- محمد لطفي

- رحاب الجمل

-عايدة رياض

- أحمد فؤاد سليم

- المسلسل من تأليف بيتر ميمي

- إخراج أحمد نادر جلال

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي" الذي يجسده الفنان أمير كرارة وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، ولكن تقع العديد من الأحداث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ أن مهنته الأساسية هي أنه تاجر آثار، في إطار من التشويق والأكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية.

وتظهر الفنانة ميرنا جميل مجسدة دور “كوافيرة” تقع في غرامة على الرغم أنه متزوج من الفنانة إيناس كامل، وبينما تظهر الفنانة ملك قورة بدور شقيقته، ويكون كرارة على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، كما يلعب سيد رجب دور عمه وتقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.