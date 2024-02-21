مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل دور دنيا المصرى فى "حق عرب" و"بيت الرفاعى"

تشارك الفنانة دنيا المصري في دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسلين، الأول هو "حق عرب" مع أحمد العوضي، والثانى "بيت الرفاعي" مع أمير كرارة، والعملان مقرر عرضهما على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان، وكشفت دنيا في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مشاركتها في المسلسلين.

قالت دنيا المصري إنها تجسد في "حق عرب" شخصية سميحة، وهي فتاة شعبية وابنة رياض الخولي في الأحداث، والشخصية حقودة وشريرة لأبعد الحدود "شيطانة" بمعنى الكلمة، مشيرة إلى أنها تعتبر هذا الدور نقلة كبيرة بالنسبة لها، وتعتبره من أهم الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

وتابعت دنيا المصري أنها تظهر في مسلسل "بيت الرفاعي" بدور "داليا" زوجة أحمد رزق، موضحة أن الشخصية مركبة وبها تفاصيل كثيرة جدًا نظرًا لتداخلها وسط الصراعات الدائرة في عائلة الرفاعي، مؤكدة أهمية التجربة بالنسبة لها، خاصة بالعمل مع أحمد نادر جلال والنجم أمير كرارة.

مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، دنيا المصري، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن دنيا المصري يعرض لها حاليًا مسلسل "بين السطور" على قناة ON، والعمل مأخوذ من فورمات كوري، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، سلمى أبوضيف، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، عمرو جمال، سلوى محمد علي، محمد الصاوي.