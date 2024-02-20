الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

حقق النجم أحمد داش نجاحا كبيرا خلال موسم دراما رمضان العام الماضي، بعد ظهوره في دور نجل الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، لذلك ينتظر متابعو الدراما المصرية والعربية انطلاق مسلسل مسار إجباري، الذي من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في سباق دراما مسلسلات رمضان 2024 بطولة أحمد داش وعصام عمر.

قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024 في إطار حول الشابين عصام عمر، وأحمد داش "حسن" و"حسين" من منطقة شعبية، ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء.

ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ولكن حين يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش

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أبطال مسلسل مسار إجباري

وبجانب أحمد داش وعصام عمر يشارك النجوم: «بسمة، صابرين، مي الغيطي، ياسمينا العبد، نور إيهاب، جوري بكر، رشدي الشامي، محمود البزاوي، خالد الصاوي، محمد لطفي».

وبدأ نجوم مسلسل مسار إجباري في تصوير حلقاته منذ عدة شهور، إلا أنه من المقرر الأستمرار في أستمرار أعمال التصوير خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2024.

العمل مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت.

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