أحمد داش وعصام عمر: نحاول تقديم تجربة واقعية من خلال مسار إجباري

حرص العديد من المواطنين على متابعة تصريحات الفنان أحمد داش، وعصام عمر حول مسلسل مسار إجباري، المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال مارثون الدراما الرمضانية 2024.

أثار مسلسل مسار اجباري انتباه الجماهير المصرية والعربية الذين تداولوا البرومو الخاص بالمسلسل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد عرضه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قنواتها الفضائية.

عصام عمر: مسلسل مسار إجباري شبه بيوتن

قال الفنان عصام عمر، أن دوره في مسلسل "مسار إجباري" مع مثير للجدل، موضحا أن فريق العمل بأكمله يسعى إلى أن ينتج عمل درامي يجذب الناس ويحترم ذوقهم، معقبا:« ويبقى شبه بيوتنا».

أوضح عصام عمر، أن الحياة تجبر الناس على التغيير وهذه فكرة "مسار إجباري" الذي يركز على أن الإنسان عليه أن يكتشف نفسه من جديد، ويبدأ في التعامل مع ذاته مرة أخرى.



أحمد داش: شخصيتي في مسار إجباري طبيعية جدا.. ولكنها لا تشبهني

قال النجم أحمد داش إن الشخصية التي يجسدها في مسلسل مسار إجباري، إن شخصية حسين في مسار إجباري مش شبهي خالص ولكنها شخصية طيبة ومش شريرية".

وتمنى أحمد داش أن ينال مسلسل مسار إجباري، أن ينال إعجاب المشاهدين، موضحا أن المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري في إطار درامي مشوق بطابع كوميدي، وتدور حول الشابين عصام عمر، وأحمد داش "حسن" و"حسين" من منطقة شعبية، ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء.

ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ولكن حين يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة.

ويضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يتكون فريق عمل مسلسل مسار إجباري من عدة نجوم وهم:

أحمد داش

عصام عمر

بسمة

صابرين

مي الغيطي

ياسمينا العبد

نور إيهاب

جوري بكر

رشدي الشامي

محمود البزاوي

خالد الصاوي

محمد لطفي



أبرم المعالجة الدرامية لمسلسل مسار إجباري باهر دويدار، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج نادين خان.