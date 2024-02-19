الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل كامل العدد +2 لـ دينا الشربيني وشريف سلامة

كامل العدد
كامل العدد

يتلهف متابعو الدراما الكوميديا لمعرفة تفاصيل  مسلسل كامل العدد +2، والذي من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في السباق الرمضاني 2024.
 
ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال منصتها الإعلامية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بوسترات الجزء الثانى من مسلسل كامل العدد بطولة الفنان شريف سلامة ودينا الشربينى، والذي سيبدأ عرضه مع بداية شهر رمضان وهو ضمن مسلسلات رمضان 2024 الـ 15 حلقة.

قصة مسلسل كامل العدد +1
 

وسبق أن حقق مسلسل كامل العدد خلال موسم دراما رمضان العام الماضي 2023، نجاحًا كبيرًا والذي جسدت فيه الفنانة دينا الشربيني مع النجم محمد سلامة، دور زوجين في إطار كوميدي، ومن المقرر أن يتم إطلاق الجزء الثاني منه خلال موسم دراما رمضان العام الحالي.

وتدور أحداث مسلسل كامل العدد في إطار رومانسي و درامي عائلي وكوميديا، إذ  يتقابل أحمد طبيب التجميل، وليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل سرعان ما يقع في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهم العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف.

وبعدها تبدأ الأحداث في الصراع والتطور بعد زواج دينا الشربيني وشريف سلامة، وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهم و حياتهما الزوجية، استكمالا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2024.

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أبطال مسلسل كامل العدد +1

يتكون فريق عمل مسلسل كامل العدد من عدة نجوم وهم:

  • دينا الشربيني
  • شريف سلامة
  • إسعاد يونس
  • آية سماحة
  • أحمد جمال سعيد
  • جيهان الشماشرجي
  • عمرو جمال
  • مصطفى درويش
  • سمر علام
  • تميم عبده
  • أحمد كمال
  • سيليا محمد سعد
  • مالك عماد
  • باسم موريس عدلي
  • لينا صوفيا بن حمّان
  • جاسيكا حسام الدين
  • حمزة دياب
  • سارة النجار
  • ألفت إمام
  • انجي سلامة

أخرج مسلسل كامل العدد المخرج خالد الحلفاوي، وهو من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، ووزع موسيقى مصطفى الحلواني، وتامر عطاالله.

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