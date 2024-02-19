الإثنين 19 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

والله بعودة.. تجار ياميش رمضان يتحدثون لـ"الدستور"

ياميش رمضان
ياميش رمضان

استعدت الأسواق التجارية خلال الفترة الراهنة لقدوم شهر الكرم إذ فاحت من الأسواق رائحة الأعشاب والتمر والمكسرات كالبندق والفستق، واللوز، والكاجو، وعين الجمل، وكست الشوارع الحلوي والياميش الرمضاني، كالزبيب، والقراصيا، وقمر الدين، والتمر، والبلح، والتين المجفف، والتمر الهندي.

توافد العديد من الأهالي على سوق السيدة زينب بالقاهرة لشراء ياميش رمضان، استعدادًا لقدوم الشهر الكريم بما يتناسب مع حاجاتهم، للحفاظ على العادات والتقاليد التي تستبشر بها الأسر المصرية في رمضان.

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وجاءت أسعار الياميش في رمضان 2024 على النحو التالي بلع سعر الكيلو الواحد من التمر من 40 ويصل لـ120 جنيهًا وتراوح سعر كيلو البندق من 330 لـ500 جنيه، ووصل سعر الكيلو الواحد من التين المجفف لـ 130 جنيهًا ويصل لـ160 جنيهًا وتراوح سعر كيلو الفستق من 580 لـ630 جنيهًا، ويتراوح سعر الكيلو الواحد من المشمش المجفف من 80 لـ120 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الكاجو من 330 لـ670 جنيهًا، يتراوح سعر الكيلو الواحد من الزبيب المصري ما بين 95 لـ120 جنيهًا، سجل سعر كيلو الزبيب التركي نحو 220 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الزبيب الإيراني نحو 240 جنيهًا، ويتراوح سعر الكيلو الواحد من القراصيا من 40 لـ 120 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللوز من 400 لـ550 جنيهًا.

وسجل سعر  قمرالدين المصري من 40 و48 و55 جنيهًا، وبلغ سعر قمر الدين التركي والسوري من 90 لـ120 جنيهًا، ووصل سعر التمر الهندي 160 جنيهًا للكيلو الواحد، وسعر كيلو عين الجمل لـ400 جنيه.

والتقت « الدستور» عدد من التجار للوقوف على مدى إقبال المواطنين لشراء ياميش الرمضان، وتوقعاتهم في الأسواق، إذ قال عبدالله محمد، أحد تجار الياميش الرمضاني في سوق السيدة زينب، إن الإقبال بسيط جدًا خلال الفترة الراهنة، متوقعًا أن يزداد إقبال المواطنين خلال الأيام القادمة، معلقًا:« السوق شغال بقالة أكثر من الشهر والإقبال متوسط حتى الآن».

أوضح أحمد عبدالرحمن، أحد تجار الياميش الرمضاني في سوق السيدة زينب بمحافظة القاهرة لـ« الدستور» أن الأسعار متوسطة إلا أنها ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل بسيط، منوهًا نأمل ألا يؤثر ذلك على حجم الشراء، منوهًا:« الأهالي يشترون احتياجاتهم».

وأضاف محمد جاد الله،، أحد تجار الياميش الرمضاني في سوق السيدة زينب، في محافظة القاهرة لـ«الدستور» أن التجار يأملون توافد الأهالي لشراء الياميش الرمضاني خلال الفترة القادمة، قبل بدء شهر الكرم.

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الأسواق التجارية عين الجمل لفستق القراصيا البلح التين المجفف

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