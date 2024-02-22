الخميس 22 فبراير 2024
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فن

دراما رمضان 2024| مصادر لـ"الدستور": انتهاء تصوير أغلب مشاهد مسلسل "بابا جه"

جريدة الدستور

يواصل المخرج خالد مرعي، تصوير مشاهد مسلسل "بابا جه" بشكل منتظم يوميًا، للانتهاء من مشاهد العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار صناع العمل على عرضه خلال النصف الأول من الشهر الكريم.

وكشفت مصادر لـ “الدستور”، أن صناع العمل انتهوا من تصوير أغلب مشاهد المسلسل بقيادة خالد مرعي، مشيرًا إلى انهم يواصلون تصوير العمل بالتزامن مع عرضه خلال رمضان 2024.

وأضافت المصادر أن المخرج خالد مرعي يواصل تصوير مشاهد العمل، مؤكدًا أنه ينتمي لمسلسلات الـ 15 حلقة.

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا  والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

قصة مسلسل “بابا جه”

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها، ويشارك في بطولته نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف وأبرزهم كريم فهمي، وهم تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.

آخر أعمال أكرم حسني 

وكانت آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين،  والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

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