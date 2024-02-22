الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عايدة رياض لـ"الدستور" عن "بيت الرفاعي": هتشوفوا حاجة تبسطكم

عايدة رياض
عايدة رياض

أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "بيت الرفاعي" الذي تشارك في بطولته أمام أمير كرارة واحمد رزق، وتواصل تصوي مشاهدها على قدم وساق حيث أنهت ما يقرب من 70% من مشاهدها.

وقالت عايدة، لـ"الدستور"، إنها متحمسة لعرض العمل خلال الشهر الكريم، حيث يتضمن أحداث شيقة ومختلفة، مؤكدة أن سيناريو العمل جذبها فور عرضه عليها، ووعدت الجمهور بأنه سيشاهد عمل محترم وملئ بالمفاجآت غير المتوقعة:"المسلسل شيق ومليان مفاجآت وبجد هتنبسطوا من أحداثه".

وأضافت أنها تنتظر ردود أفعال الجمهور التي تحرص على متابعتها، مشيرة إلى أن كواليس العمل ممتعة ومييزة، والحب والخير عاملان رئيسيان بين فريق العمل أمام وخلف الكاميرا.

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