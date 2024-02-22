بفيديو طريف.. عصام السقا يوجه نصيحة لشخصيته في "صدفة"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيديو طريف للفنان عصام السقا من داخل كواليس مسلسل “صدفة” الذي يشارك في بطولته، ويعرض خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وظهر عصام من خلال الفيديو ليرد على اسئلة طريقة وجهت له، ومنها ما الرسالة التي تحب توجها لشخصيتك في مسلسل صدفة؟ ليرد قائلا تحذير واقولها متعمليش كدة تاني، ونصيحة ربنا يهديكي، زعن سؤال أغرب صدفة مر بها قال: “قابلت واحد صاحبي في المطار كان بقالي أكتر من 10 سنين مشوفتوش”، وعن الصدفة التي بتمنى حدوثها قال: “بتمنى كرم ربنا”.

ويتواجد السقا في بطولة العمل الجديد، حيث يقف أمام ريهام حجاج في دور ذو مساحة كبيرة ويقدم عصام السقا في المسلسل دور مهندس يدخل في مشكلات مع أسرته حول الميراث، وخلال الأحداث تربطه علاقة قوية بـ"صدفة" التي تقدم دورها الفنانة ريهام حجاج.