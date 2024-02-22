دوري أبطال إفريقيا.. وسام أبوعلى: أحلم بالتتويج بجميع البطولات مع الأهلى

عبر وسام أبوعلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، ووجوده ضمن بعثة الأهلي المتواجدة حاليا في غانا لخوض مباراة ميدياما غدًا الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبوعلي، إنه سبق له السفر مع الفريق في معسكر الإمارات وخوض مباريات ودية، إلا أن وجوده مع الأهلي في غانا أمر مختلف، لاسيما أن الفريق مقبل على مباراة صعبة أمام ميدياما، وفي بطولة بحجم دوري أبطال إفريقيا التي يتطلع الأهلي إلى التتويج بها، وإضافة لقب جديد للنادي على الصعيد القاري.

وأعرب مهاجم الأهلي، عن سعادته بوجوده مع الأهلي، ولديه حماس كبير للتواجد مع الفريق ومساعدته خلال المباريات الرسمية، لافتا إلى أن المشاركة مع الأهلي خلال المواجهات الرسمية سوف تسهم في زيادة معدل انسجامه مع الفريق، وأنه يترقب ظهوره الأول على المستوى الرسمي.

وأشاد أبوعلي بالدعم الكبير الذي وجده منذ وصوله لمصر وانضمامه للأهلي، سواء على المستوى الجماهيري أو زملائه بالفريق، وهو ما يسعده ويمنحه دوافع قوية في بداية مشواره مع الفريق.

واختتم وسام أبوعلي تصريحاته بالتأكيد على أنه يحلم بالتتويج بجميع البطولات مع الأهلي سواء على المستوى القاري أو المحلي؛ لإسعاد جماهير النادي التي طالما وجد منها كل الدعم والمساندة له في بداية مشواره مع الأهلي.

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