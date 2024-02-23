الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل الحشاشين بطولة " كريم عبدالعزيز"

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يستعد عشاق الدراما والتشويق لمتابعة مسلسل الحشاشين بطولة القدير كريم عبدالعزيز، ومن المقرر عرض العمل في رمضان المقبل 2024.

تدور فكرة مسلسل الحشاشين عن حقبة حقيقية، حيث يقدم بشكل درامي، قصة أخطر جماعة دموية عبر التاريخ، أرهبت العالم، وشنت حملاتها الاغتيالية والقتالية على مدار قرنين من الزمان، وطائفة الحشاشين، وهي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية.

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مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "الحشاشين" وأماكن تصويره

قصة مسلسل الحشاشين

ويجسد النجم كريم عبد العزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذى يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعى" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التى سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

اهتم صناع العمل على بناء كل تفصيلة في العمل بحرافية، هكذا تم تصنيع آلاف القطع من الأسلحة في منطقة خان الخليلي والغورية ومصر القديمة من خلال حرفي وفناني هذه المناطق، حيث يسعى فريق العمل إلى ظهور مشاهد الأكشن والقتال بصورة مثالية، وبشكل يليق بالمشاهدين المصريين الذين ينتظرون متابعة المسلسل في رمضان.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل الحشاشين بطولة " كريم عبدالعزيز"

أبطال مسلسل الحشاشين

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم والنجمات وهم: فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان  بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان. 

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