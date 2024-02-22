مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "الحشاشين" وأماكن تصويره

يعشق الكثير من المشاهدين، متابعة الأعمال التاريخية، والقصص المليئة بالحروب والقتال والأكشن، ولكن هذه المرة الجمهور المصري والعربي على موعد مع النجم كريم عبد العزيز في شخصية مختلفة تمامًا عما سبق وقدمه في الدراما، وأيضًا مع قصة درامية جديدة، ينتظرها الكثيرين، في مسلسل الحشاشين، الذي سيُعرض في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ومع تزايد بحث المستخدمين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض في السطور التالية، التفاصيل الكاملة لـ مسلسل الحشاشين.

قصة مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

قصة المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية، حيث يقدم بشكل درامي، قصة أخطر جماعة دموية عبر التاريخ، أرهبت العالم، وشنت حملاتها الاغتيالية والقتالية على مدار قرنين من الزمان، وطائفة الحشاشين، وهي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية، عرفت بأنها قلعة الموت، واشتهر الفدائيون بها بأنهم مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية والقتال.

ميزانية مسلسل الحشاشين 2024

كشف صناع العمل على أنه تم تخصيص أضخم ميزانية لظهور مسلسل الحشاشين بأفضل هيئة، لتليق بالعمل الفني الكبير، وتنقل صناع العمل من قارة إلى أخرى، في محاولة لإبراز أفضل كادرات التصوير من أماكن تشبه الموجودة بالقصة الحقيقة لطائفة الحشاشين، حيث تم تصويره في ثلاث قارات وهي إفريقيا وأوروبا وآسيا.

عكف المخرج بيتر ميمي، وشركة سينرجي المنتجة للعمل، على بناء كافة الديكوارت الملائمة للعمل من القصور والقلاع بتصميم مهندس الديكور أحمد فايز، لظهور المسلسل على أعلى مستوى.

كما يعد التحدي الأكبر للمسلسل هو تصميم الملابس المناسبة للعمل، حيث تنتمي أحداثه إلى الحقبة تاريخية قبل 1000 عام، فجاء اختيار ملابس العمل من الخامات اللازمة لتصنيعها من كازخستان وتركيا وإيطاليا، وهو ما يمنح المسلسل نوعًا من صدق الأحداث والدخول في القصة.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الحشاشين

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم والنجمات وهم: فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

مشاهد الأكشن والحروب بمسلسل الحشاشين

اهتم صناع العمل على بناء كل تفصيلة في العمل بحرافية، هكذا تم تصنيع آلاف القطع من الأسلحة في منطقة خان الخليلي والغورية ومصر القديمة من خلال حرفي وفناني هذه المناطق، حيث يسعى فريق العمل إلى ظهور مشاهد الأكشن والقتال بصورة مثالية، وبشكل يليق بالمشاهدين المصريين الذين ينتظرون متابعة المسلسل في رمضان.