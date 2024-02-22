مسلسلات رمضان 2024.. خمسة أسباب تجعلك تشاهد "الحشاشين"

يعيش الجمهور المصري والعربي حالة من التشويق في انتظار عرض مسلسل "الحشاشين" في دراما رمضان 2024، والمسلسل رشحه البعض ليكون واحدًا من أكثر المسلسلات الرمضانية المنتظرة في رمضان 2024، ومن المتوقع تحقيقه نجاحًا كبيرًا، وذلك لما يتمتع به من ضخامة في الإنتاج شملت جميع عناصره وإبهار في الصورة.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين يشارك فى بطولته كوكبة من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، محمد سليمان وآخرين من تأليف عبدالرحيم كمال واخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

وكان قد تم تأجيله من رمضان الماضي إلى رمضان هذا العام، وقد احتاج هذا العمل وقتًا ومجهودًا كبيرًا في تصويره نظرًا لضخامة إنتاجه وتصويره الذي جاء بين مصر وأكثر من دولة أخرى، بالإضافة إلى أن هناك عدة مشاهد تحتوي على عدد كبير من المجاميع والتجهيزات الخاصة بالملابس التاريخية وغيرها.

مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز

وهناك العديد من الأسباب تجعل الملحمة الدرامية "الحشاشين" في مقدمة المسلسلات التي ينتظرها الجمهور وفي صدارة اهتمامات متابعي الشاشة الصغيرة، وفي السطور التالية نستعرض لكم خمسة أسباب تجعلك تشاهد "الحشاشين" في رمضان 2024.