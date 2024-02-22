الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. خمسة أسباب تجعلك تشاهد "الحشاشين"

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يعيش الجمهور المصري والعربي حالة من التشويق في انتظار عرض مسلسل "الحشاشين" في دراما رمضان 2024، والمسلسل رشحه البعض ليكون واحدًا من أكثر المسلسلات الرمضانية المنتظرة في رمضان 2024، ومن المتوقع تحقيقه نجاحًا كبيرًا، وذلك لما يتمتع به من ضخامة في الإنتاج شملت جميع عناصره وإبهار في الصورة.

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مسلسلات رمضان 2024.. ماذا يقدم كريم عبدالعزيز في مسلسل "الحشاشين"؟

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين يشارك فى بطولته كوكبة من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، محمد سليمان وآخرين من تأليف عبدالرحيم كمال واخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

وكان قد تم تأجيله من رمضان الماضي إلى رمضان هذا العام، وقد احتاج هذا العمل وقتًا ومجهودًا كبيرًا في تصويره نظرًا لضخامة إنتاجه وتصويره الذي جاء بين مصر وأكثر من دولة أخرى، بالإضافة إلى أن هناك عدة مشاهد تحتوي على عدد كبير من المجاميع والتجهيزات الخاصة بالملابس التاريخية وغيرها.

مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز

وهناك العديد من الأسباب تجعل الملحمة الدرامية "الحشاشين" في مقدمة المسلسلات التي ينتظرها الجمهور وفي صدارة اهتمامات متابعي الشاشة الصغيرة، وفي السطور التالية نستعرض لكم خمسة أسباب تجعلك تشاهد "الحشاشين" في رمضان 2024.

  1. يحتوي مسلسل الحشاشين على الكثير من عناصر الإبهار في الصورة والتي جاءت متمثلة في الملابس التاريخية المحاكية لعصر طائفة الحشاشين وأعمال الجرافيك التي ظهرت في البرومو الخاص بالمسلسل.
  2. بعض الجمل التشويقية التي ظهر بها كريم عبد العزيز في الإعلان الرسمي للمسلسل مثل إحدى الجمل التي كان يوجهها إلى فرقته وهي: "أنا عايز الرعب يملى القلوب.. وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق".
  3. مسلسل الحشاشين يشارك فى بطولته كوكبة من نجوم الفن وعلي رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، احمد عيد، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، محمد سليمان.
  4. أحداث مسلسل "الحشاشين" تدور حول تلك الفرقة التي أرعبت العالم خاصة الأوروبيين وذلك خلال القرن الحادي عشر.
  5. وشهد البرومو إشادات كبيرة من لجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل مشاهداته تزيد على 5 ملايين مشاهدة، فور طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات المتحدة.

 

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