مخرج ومؤلف في رمضان.. بيتر ميمي ينافس نفسه بـ"الحشاشين" و"بيت الرفاعي"

يشارك المخرج بيتر ميمي بقوة خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 حيث يقوم بإخراج الملحمة الدرامية الحشاشين مع تأليف مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة وكل منهما عمل ضخم انضم لماراثون مسلسلات رمضان 2024.

بيتر ميمي في رمضان

تدور قصة “بيت الرفاعي” في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي" الذي يجسده الفنان أمير كرارة وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، لكن تقع العديد من الأحداث مفاجأة في أحداث المسلسل إذ أن مهنته الأساسية هى أنه تاجر آثار في إطار من التشويق والأكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية.

ويقدم بيتر ميمي في رمضان الملحمة الدرامية مسلسل الحشاشين والذي يقوم بإخراجه، وفكرته تدور حول تلك الفرقة وهى أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الإسلام، تنتمي إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية، ولبثت زهاء قرن ونصف القرن تبث الرعب في الدول الإسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.

مسلسل الحشاشين

و"الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد عزى، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل بيت الرفاعي

و“بيت الرفاعي” يضم كوكبة من النجوم بجانب أمير كرارة، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.