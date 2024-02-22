الخميس 22 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل الحشاشين.. حكاية حسن الصباح مؤسس أشهر جماعة سرية بالتاريخ الإسلامي

جريدة الدستور

واحد من أضخم الأعمال الدرامية التي يشهدها موسم مسلسلات رمضان 2024، وهو مسلسل الحشاشين، من حيث الإنتاج الضخم والممثلين، إذ يناقش المسلسل قصة أكبر فرقة في التاريخ الإسلامي.

قصة مسلسل الحشاشين

وأسس فرقة الحشاشين حسن الصباح، وكانت فرقة قتالية اغتالت العديد من الشخصيات وسميت بهذا الاسم نسبة إلى وحشيتها في القتال وليس بسبب تعاطي أفرادها الحشيش أو المخدرات كما يشاع.

أما أحداث مسلسل الحشاشين تدور حول تلك الفرقة وهي أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الإسلام، تنتمي إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية، ولبثت زهاء قرن ونصف القرن تبث الرعب في الدول الإسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.

ووفق المؤرخ محمد عبدالله فإن جماعة "الحشاشين" اعتمدت في محاربة خصومها أسلوب الاغتيال الخفي المنظم وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وبلاد الشام.

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أحداث مسلسل الحشاشين

ويجسد الفنان كريم عبدالعزيز خلال أحداث مسلسل الحشاشين الذي سيعرض في مسلسلات رمضان 2024، دور حسن الصباح مؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ الحشاشين، إذ يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى مذهب الإسماعيلية الشيعي.

وتدور الأحداث في البداية عن حسن وهو في سن 17 عامًا، وبعد تأسيس الجماعة يخوض صراعات ومواجهات، وقد أتى حسن الصبّاح إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي. 

والمسلسل يشارك في بطولته أيضًا فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، نيقولا معوض، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، وعدد كبير من النجوم الشباب.

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أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد عزى، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي.

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