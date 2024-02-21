مسلسلات رمضان 2024.. أعمال الموسيقار أمين بوحافة قبل مسلسل "الحشاشين"
يشارك الموسيقار أمين بوحافة فى سباق مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسل “الحشاشين” حيث يُقدم الموسيقى التصويرية للمسلسل الأضخم إنتاجيا، والذي يُعرض ضمن سباق دراما رمضان 2024 عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
ويُعد “بوحافة” أبرز الموسيقيين الذين اشتهروا بالموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية الكبيرة.
ويستعرض "الدستور" أبرز أعماله الفنية، تزامنًا مع إعلان تقديمه الموسيقى التصويرية لمسلسل الحشاشين في رمضان 2024.
“بوحافة ”يشارك بالموسيقى التصويرية لمسلسل الحشاشين
ويقدم أمين بوحافة الموسيقى التصويرية لمسلسل الحشاشين، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إخراج بيتر ميمى.
أبرز أعمال أمين بوحافة الموسيقية
- هذا المساء: يونيو 2017
- لا تطفيء الشمس: يونيو 2017
- ونوس: يونيو 2016
- جراند أوتيل: يونيو 2016
- الميزان: يونيو 2016
- طريقي: يونيو 2015
- حارة اليهود: يونيو 2015
- السيدة الأولى: يوليو 2014
- جبل الحلال: يوليو 2014
- مكان في القصر: يوليو 2014
- باب الخلق: يوليو 2012
كما قدم أمين بوحافة الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة، منها: كازابلانكا، الجريمة، أهو دا اللي صار، الأب الروحي، كإنه امبارح، حلاوة الدنيا، ونوس، جراند أوتيل، وغيرها من الأعمال.
من هو أمين بوحافة صاحب الموسيقى التصويرية مسلسل الحشاشين؟
أمين بوحافة مُلحن وموزع موسيقي تونسي وُلد في 10 يوليو 1986 وظهر اهتمامه بالموسيقى منذ الصغر، حيث بدأ في العزف على البيانو منذ الطفولة ثم التحق بمعهد الموسيقى في تونس.
تخصص بوحافة في هندسة الاتصالات وحصل على منحة لدراستها في فرنسا، وهناك درس الموسيقى مع الهندسة، واشتهر في مصر والعالم العربي بعد تلحينه للموسيقى التصويرية لعدة مسلسلات، وتلحينه لموسيقى المسلسلات أيضًا.