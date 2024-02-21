رمضان 2024.. مسلسل"الحشاشين" إبهار في الصورة وضخامة في الإنتاج

يترقب كثير من المشاهدين طرح مسلسل “الحشاشين” في دراما رمضان 2024، والمسلسل رشحه البعض ليكون واحدًا من أكثر المسلسلات الرمضانية المنتظرة في رمضان 2024، ومن المتوقع تحقيقه نجاحًا كبيرًا، وذلك لما يتمتع به من ضخامة في الإنتاج شملت جميع عناصره وإبهار في الصورة .

يحتوي المسلسل الذي يلعب النجم كريم عبد العزيز دورالبطولة الرئيسية فيه على عددًا ضخمًا من النجوم، كما حوى الكثير من عناصر الإبهار في الصورة، والتي جاءت متمثلة في الملابس التاريخية المحاكية لعصر طائفة الحشاشين، وكذلك تمثلت أيضًا في استخدام فن الجرافيك فيه بصورة مبهرة ظهرت من خلال البرومو التشويقي للمسلسل والذي نجح بالفعل في تحقيق تشويقًا من قبل الجماهير لعرض المسلسل.

وكان قد أظهر برومو المسلسل عنصر الإبهار في الديكور، والجرافيك الذي نفذهما المخرج الكبير بيتر ميمي، كما ظهر كريم عبد العزيز فيه بجمل تشويقية مثل إحدى الجمل التي كان يوجهها إلى فرقته وهي: "أنا عايز الرعب يملى القلوب.. وعايز كل اللي يعترض على دعوتنا يقتل بأبشع الطرق".

أبطال مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين يشارك فى بطولته كوكبة من نجوم الفن وعلي رأسهم الفنان كريم عبدالعزيز، نيقولا معوض، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، احمد عيد، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، محمد سليمان وآخرين من تأليف عبدالرحيم كمال واخراج بيتر ميمي، وانتاج شركة سينرجي.

يذكر أن مسلسل الحشاشين كان قد تم تأجيله من رمضان الماضي إلى رمضان هذا العام، وقد احتاج هذا العمل وقتًا ومجهودًا كبيرًا في تصويره نظرًا لضخامة إنتاجه وتصويره الذي جاء بين مصر وأكثر من دولة أخرى بالإضافة إلى أن هناك عدة مشاهد تحتوي على عدد كبير من المجاميع والتجهيزات الخاصة بالملابس التاريخية وغيرها.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز خلال أحداث مسلسل "الحشاشين" دور"حسن ابن الصباح"، وهو قائد وزعيم تلك الفرقة التي أرعبت العالم خاصة الأوروبيين وذلك خلال القرن الحادي عشر.

من هي طائفة “الحشاشين”؟

اشتهرت طائفة "الحشاشين"التي تدورحولها قصة المسلسل بالاغتيالات، ولذلك أصبح اسم حسن الصباح، والملقب بـ "شيخ الجبل" الذي يلعب دوره الفنان كريم عبد العزيز واحدًا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي.

إذ نسب إلى "حسن الصباح تأسيس ما يعرف بـ الدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلة النزارية المشرقية أو الحشاشون حسب التسمية الأوروبية، وفي عام 471 هـ/1078م، ذهب إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وعاد بعد ذلك لينشر الدعوة في فارس، واحتل قلعة آلموت لتكون قلعته الحصينة ومقر حكمه.

"يذكر أن مسلسل الحشاشين" يسجل التعاون الأول لكريم عبد العزيز مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال والرابع مع المخرج بيتر ميمى.