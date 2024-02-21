مسلسلات رمضان 2024.. لماذا سُميت فرقة الحشاشين بهذا الاسم

منذ انطلاق البرومو الخاص بـ مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبدالعزيز، ويتسائل كثيرون حول سبب التسمية والإشارة إليها، لاسيما أن المسلسل يوثق فترة من التاريخ الإسلامي، ويعود الاسم إلى فرقة الحشاشين، ومقرر عرضه في مسلسلات رمضان 2024.

سبب تسمية فرقة الحشاشين بهذا الاسم

فرقة الحشاشين، تعود إلى القرن الحادي عشر، في شمال بلاد فارس، حين أسس «حسن الصباح» فرقة من المخلصين للعقيدة الإسماعيلية، وهم رجال لا يهابون الموت رغبة منهم في تحقيق هدفهم.

وقاموا باغتيالات عديدة وصنفوا بأنهم جماعة قتالية، وكان ذلك سبب التسمية، وليس لأنهم يتناولون المخدرات أو الحشيش، وفق ما ذكرت رواية «ألموت» الشهيرة للكاتب فلاديمير بارتول في تفسير معنى كلمة الحشاشين.

وكانت تلك الطائفة تبث القلق والرعب في نفوس المسيحيين والمسلمين حينها، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال السباق الرمضاني 2024 على شاشات المتحدة بشأن تلك الطائفة.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث المسلسل حول فرقة الحشاشين أحد الفرق في التاريخ الإسلامي، ومن خلال البرومو تظهر الديكورات التاريخية عظيمة، في بلدان مختلفة أهمها كازاخستان والأردن والمغرب، كما تم تصوير بعض المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي.

أهتم صناع المسلسل بأدق التفاصيل، سواء بالديكورات المناسبة لأحداث العمل في الغابات والسهول والجبال، أو الملابس المناسبة للشخصيات، والتي زادت العمل ضخامة مما زاد تحمس الجمهور لمشاهدته خلال الشهر الكريم.

وشهد البرومو إشادات كبيرة من لجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل مشاهداته تزيد عن 5 مليون مشاهدة، فور طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين بطولة: «كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، عمرالشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، محمد رجب، جيهان الشماشرجي، أحمد ميدان، والمسلسل من إﻧﺘﺎﺝ سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، وتأليف عبدالرحيم كمال».