مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال وصناع مسلسل الحشاشين

يهتم الجماهير المصرية والعربية بمتابعة الأعمال الدرامية العظيمة المقرر عرضها في مارثون الدراما الرمضانية في 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تداول برومو مسلسل الحشاشين العديد من الديكورات التاريخية عظيمة، في بلدان مختلفة أهمها كازاخستان والأردن والمغرب، كما تم تصوير بعض المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي.

أهتم صناع المسلسل بأدق التفاصيل، سواء بالديكورات المناسبة لأحداث العمل في الغابات والسهول والجبال، أو الملابس المناسبة للشخصيات، والتي زادت العمل ضخامة مما زاد تحمس الجمهور لمشاهدته خلال الشهر الكريم.

شهد البرومو إشادات كبيرة من لجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل مشاهداته تزيد عن 5 مليون مشاهدة، فور طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات المتحدة.

يتكون فريق عمل مسلسل الحشاشين من عدة نجوم هم:

كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، عمرالشناوي، بسنت أحمد أبو باشا، محمد رجب، جيهان الشماشرجي، أحمد ميدان ، والمسلسل من إﻧﺘﺎﺝ سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، وتأليف عبدالرحيم كمال.