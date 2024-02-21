قبل عرض مسلسل الحشاشين.. 4 معلومات ستبهرك عن طائفة حسن الصباح

حسبما ظن الكثيرون عندما سمع عن عرض مسلسل بعنوان الحشاشين أن قصته ستتمحور حول مجموعة من الأشخاص الذين يشربون الدخان، والمخدرات وما شابه، وهو ما يخالف قصة المسلسل الذي يتناول الحديث عن طائفة تسمى طائفة "الحشاشين"، وفيما يلي نستعرض الأسباب الحقيقية وراء تسميتها بهذا الاسم، وبعض المعلومات عنها.

من هي طائفة الحشاشين

إذ أن طائفة الحشَّاشين هى طائفة شيعية إسماعيلية باطنية، أرعبت الكثير من الدول وأصبح رجالها لا يخشون الموت رغبة منهم في تحقيق هدفهم، والذي كان إلقاء هذا الرعب داخل قلوب الأمراء والحكام المعادين لهم، ولذا اغتالوا عددا من الشخصيات المهمة في ذلك الوقت.

مؤسس فرقة الحشاشين

أسس هذه الفرقة حسن الصباح الملقب بالسيد أو شيخ الجبل، وأصبحت “الحشاشين” من أوائل الطوائف الإرهابية في التاريخ، واعتبر حسن الصباح لذلك واحدًا من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي، وكان قد ذهب إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وعاد بعد ذلك لينشر دعوته في فارس، ثم احتل قلعة “آلموت” -في إيران حاليا- وذلك لتكون قلعته الحصينة ومقر حكمه.

انفصلت طائفة “الحشاشين” عن العبيديين الفاطميين في مصر بآواخر القرن الخامس هجري والـ11 الميلادي، واشتهرت هذه الطائفة بين القرن 5 و7 هجري الموافق 11 و13 ميلادي، وكانت أماكن تواجدهم الأساسية في بلاد فارس وفي الشام وذلك بعد أن هاجر إليها بعضهم من إيران، كما تركز تواجدهم في المناطق الجبلية.

معاداتها لكل الدول الإسلامية

كما عادت الحشاشين كل الدول الإسلامية التي عاصرت تواجدها وعلى رأسها الخلافة العباسية والفاطمية والدول والسلطنات الكبرى التابعة لهما، وذلك كالسلاجقة والخوارزميين والزنكيين والأيوبيين، بالإضافة إلى الصليبيين، وعلى الرغم من ذلك فإن جميع هذه الدول فشلت في استئصالهم طوال عشرات السنين من الحروب.

لماذا سمي منتموها بالحشاشين؟

ويعود مصطلح الحشاشين في المسلسل إلى الفرقة التي اشتهرت بتنفيذ الاغتيالات الدموية للعديد من الشخصيات المهمة، إذ كان مجرد اسم الطائفة فقط يبث القلق والرعب في نفوس المسيحيين والمسلمين حينها، وذلك الذي يناقشه مسلسل الحشاشين.

أبطال مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 يعد من الأعمال المنتظرة، والذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز، إذ أنه من أضخم الإنتاجات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تمثل إعادة قوية للأعمال التاريخية، كما تبرز مجموعة من الشخصيات الهامة في التاريخ، والتي كان لها أثرا كبيرًا على مدار سنوات طويلة.

إذ يقدم المسلسل نعلومات تفصيلية عن طائفة الحشاشين، تلك الطائفة الدينية التي كانت متواجدة خلال القرن الـ 11، وكانت متطرفة دينيًا، تقوم على تغييب الوعي لدى الناس.

وقد اختير النجم النجم كريم عبد العزيز ليجسد دور مؤسس تلك الجماعة، حسن الصباح وذلك لقدرته على الإتقان الكامل للشخصية وأبعادها، وهو ما ظهر ذلك جليا خلال كواليس التصوير.

وتميز المسلسل بالعديد من الديكورات الضخمة والمبهرة، والتي تعد عنصرا هاما من عناصر توصيل الأحداث وتوقيتها والهدف منها، كذلك تم الحرص فيه على اختيار ملابس تناسب ذلك الزمان والشخصيات.

ومسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إخراج بيتر ميمى.