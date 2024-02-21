الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. علاقة خالد الصاوي بـ"ريهام حجاج" في مسلسل صدفة

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يواصل النجم خالد الصاوي تصوير مشاهده فى مسلسل صدفة، المُقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، التي يشاهدها الجمهورعلى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل “صدفة” بطولة الفنانة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، والذي يخوض السباق الرمضاني 2024، في إطار اجتماعي، ويشهد العديد من الأحداث المشوّقة.

 

دور خالد الصاوي في مسلسل صدفة

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة دور مصفف شعر شهير ويمتلك سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى فؤاد مهران، والذي يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الدعائى الأول للنجمة ريهام حجاج، في مسلسلها "صدفة" الذي تنافس به في السباق الرمضاني المقبل 2024.

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ويعد مسلسل “صدفة” التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

 

أبطال وصناع مسلسل صدفة 

المسلسل بطولة: ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وميار الغيطي، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، وفراس سعيد، وتامر يسري، وعبير منير، وسليم الترك، ورباب ممتاز، وعلاء خالد وهشام منصور، من إنتاج شركة "فينتدج" وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

 

آخر أعمال خالد الصاوي

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي فيلم ليه تعيشها لوحدك وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري، وهو بطولة خالد الصاوي، شريف منير، خالد عليش، مؤمن نور، محمد رضوان، سلمى أبو ضيف، رؤى شانوحة، فاطمة عادل، وخاضت خبيرة التجميل أمينة شلباية لأول مرة تجربة التمثيل وقدمت خلاله دور والدة سلمى أبو ضيف وطليقة خالد الصاوي.

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