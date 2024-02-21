دراما رمضان 2024.. كل ما تريد معرفته عن "صدفة" لريهام حجاج

أيام قليلة تفصلنا عن رمضان المبارك الذي يعتبر أقوى موسم تشهده الدراما 2024، حيث يعرض خلال الشهر الكريم والتي تضم مسلسلات متميزة أبرزها صدفة للفنانة ريهام حجاج.

صدفة لـ"ريهام حجاج"

ينتظر محبي ومتابعي ريهام حجاج عرض مسلسلها الجديد الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ على قنوات المتحدة، خاصة بعد النجاحات التي حققتها ريهام على مدار السنوات القليلة الماضية من خلال أعمالها الدرامية في رمضان.

ويشارك ريهام حجاج ضمن أحداث العمل الذي يأتي ضمن الأعمال الدرامية المكونة من 15 حلقة، العديد من نجوم الوسط الفني الذين يواصلون تصوير الحلقات للعرض في موسم رمضان 2024 وعرضه على إحدى قنوات المتحدة.

“صدفة” هو التعاون الرابع الذي يجمع ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة وذلك بعد سلسلة نجاحات حققا سويا خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في 2023، و"يوتيرن" الذي عرض 2022، و"لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

أبطال وصناع مسلسل صدفة

يضم “صدفة” لريهام حجاج عدد من نجوم الوسط الفني ويشارك عدد كبير من نجوم الفن والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 ويشارك الفنانة ريهام حجاج، الفنان عصام السقا، خالد الصاوي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور، وهو من إنتاج شركة فانتدج، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

قصة مسلسل صدفة

يقدم مسلسل صدفة لريهام حجاج شخصية مختلفة تماما عن الأدوار التي قامت بها من قبل، حيث أنها تجسد دور مدرسة تاريخ اسمها "صدفة" وتتصاعد أحداث المسلسل لتناقش مشاكل الشباب الذين يمرون بها في سن المراهقة وكيفية طرق التعامل معهم، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الأسرية المهمة بشكل "اجتماعي لايت".

وضمن أحداث المسلسل يدور في إطار حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له.