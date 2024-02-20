مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أبطال وصناع «صدفة» للفنانة ريهام حجاج

كثر البحث عن مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بعد عرض البوستر الدعائي للعمل، حيث تطل ريهام حجاج خلال موسم دراما، بمسلسل "صدفة"، إذ تجسد شخصية كوميدية خلال الأحداث ، وكانت ريهام قد غابت عامًا بسبب حملها وولادتها لتوأم.

قائمة أبطال مسلسل صدفة

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في المسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم:

-ريهام حجاج

- رحاب الجمل

- رشدي الشامي

- فراس سعيد

- تامر يسري

- عبير منير

- سليم الترك

- رباب ممتاز

- علاء خالد

- هشام منصور

- إنتاج شركة فانتدج

- تأليف أيمن سلامة

- إخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

قصة المسلسل

تجسد الفنانة ريهام حجاج في مسلسل صدفة دور فتاة أسمها صدفة مدرسة تاريخ، وتتصاعد أحداث لتناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وطرق التعامل معهم، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الأسرية المهمة بشكل "اجتماعي لايت".

ويعد المسلسل مختلفا تمامًا عن الأدوار التي اعتادت على تقديمه ريهام حجاج في أعمالها، أما قصة "صدفة" تحكي عن فتاة أسمها صدفة عجيبة، وهي تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.

جدير بالذكر أن ريهام حجاج قد قدمت مسلسل جميلة في رمضان 2023، والذي دارت أحداثه في إطار الدراما، ومن الأبطال المشاركين في العمل ريهام حجاج ويسرا اللوزي وسوسن بدر، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.