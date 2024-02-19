طاقم العمل الكامل في مسلسل "صدفة" للفنانة ريهام حجاج

شخصية جديدة ومختلفة، تطل بها النجمة ريهام حجاج على محبيها خلال موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل "صدفة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني، إذ تجسد شخصية كوميدية خلال أحداث المسلسل.

وأظهر البرومو الذي بثته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شخصية "صدفة" الكوميدية ليصبح هناك تشوق من قبل المتابعين حول تلك الشخصية الجديدة على النجمة ريهام حجاج، التي غابت عامًا بسبب حملها وولادتها "توأم".

قصة مسلسل صدفة

تظهر ريهام حجاج في المسلسل بدور فتاة تدعى "صدفة" وهي مدرسة تاريخ، وتتصاعد أحداث المسلسل لتناقش مشاكل الشباب التي ىيمرون بها في سن المراهقة وكيفية التعامل معهم، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الأسرية المهمة بشكل اجتماعي «لايت» وينتمي هذا العمل إلى الدراما القصيرة إذ أنه مكون من 15 حلقة.

ويعد مسلسل صدفة مختلف تمامًا عن الأدوار التي اعتادت على تقديمها الفنانة ريهام حجاج في مسلسلاتها، أما قصة مسلسل "صدفة" تحكي عن فتاة اسمها صدفة عجيبة، وهي تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك في إطار كوميدي.

طاقم العمل الكامل في مسلسل صدفة

وبجانب ريهام حجاج، يشارك في العمل النجوم: «رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور» إنتاج شركة فانتدج وتأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.