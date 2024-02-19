الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

طاقم العمل الكامل في مسلسل "صدفة" للفنانة ريهام حجاج

الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج في مسلسل صدفة

شخصية جديدة ومختلفة، تطل بها النجمة ريهام حجاج على محبيها خلال موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل "صدفة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني، إذ تجسد شخصية كوميدية خلال أحداث المسلسل.

وأظهر البرومو الذي بثته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شخصية "صدفة" الكوميدية ليصبح هناك تشوق من قبل المتابعين حول تلك الشخصية الجديدة على النجمة ريهام حجاج، التي غابت عامًا بسبب حملها وولادتها "توأم".

قصة مسلسل صدفة

تظهر ريهام حجاج في المسلسل بدور فتاة تدعى "صدفة" وهي مدرسة تاريخ، وتتصاعد أحداث المسلسل لتناقش مشاكل الشباب التي ىيمرون بها في سن المراهقة وكيفية التعامل معهم، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الأسرية المهمة بشكل اجتماعي «لايت» وينتمي هذا العمل إلى الدراما القصيرة إذ أنه مكون من 15 حلقة.

ويعد مسلسل صدفة مختلف تمامًا عن الأدوار التي اعتادت على تقديمها الفنانة ريهام حجاج في مسلسلاتها، أما قصة مسلسل "صدفة" تحكي عن فتاة اسمها صدفة عجيبة، وهي تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك في إطار كوميدي.

 

طاقم العمل الكامل في مسلسل صدفة

وبجانب ريهام حجاج، يشارك في العمل النجوم: «رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور» إنتاج شركة فانتدج وتأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

مسلسل صدفة مسلسل ريهام حجاج الجديد مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسل صدفة مواعيد مسلسل ريهام حجاج قناة دي أم سي قناة dmc منصة واتش ات مسلسلات watch it قصة مسلسل صدفة قصة مسلسل ريهام حجاج الجديد المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات المتحدة ابطال مسلسل صدفة قناة دي ام سي دراما قناة dmc drama مواعيد عرض مسلسل صدفة مواعيد عرض مسلسل ريهام حجاج

الأكثر قراءة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

بعد سقوط المدرج.. إغلاق موقع السيرك بالوادي الجديد ونقل المصابين للمستشفى

دقيقة حداد وحديث ودى ودرع تكريم.. مجلس الأهلى يصل مقر الزمالك فى زيارة ودية

ضبط عصابة تزوِّر الدولارات فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل بالملاحة الوطنية

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل وحزب الله.. استراتيجية المواجهة وتداعيات وقف إطلاق النار

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو