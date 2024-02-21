الأربعاء 21 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024| وردشان مجدي تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل "صدفة"

الممثلة الشابة وردشان
الممثلة الشابة وردشان مجدي

قالت الممثلة الشابة وردشان مجدي إنها تواصل تصوير مسلسل “صدفة” الذي تلعب بطولته النجمة ريهام حجاج ويعرض في السباق الرمضاني المقبل؛ مشيرة إلي أنها تقدم في العمل شخصية "سلمي"  طالبة في المدرسة تقع في حب أحد الشباب ومن هنا تبدأ قصتها في العمل رافضة الكشف عن باقي تفاصيل الشخصية. 

 

وعن تواجدها ضمن أبطال مسلسل “صدفة"، قالت إن ترشيحها في العمل جاء عن طريق مكتب كاستينج دايركتور محمد حجاج،ثم المقابلة مع المخرج سامح عبد العزيز.

 

 وعبرت “ورد” عن سعادتها بالعمل مع الفنانة ريهام حجاج، مؤكدة أنها شخصية جميلة؛ وتساعد الجميع في تفاصيل الشخصية وتوجه له الدعم؛ أما المخرج سامح عبدالعزيز فدائما يوجه لنا النصائح خاصة أنه يحب التمثيل يكون طبيعي غير مفتعل وهو الأمر الأقرب لها؛ مؤكدة أنها توعد الجمهور بمفاجأة خلال الأحداث. 

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج

طاقم العمل الكامل في مسلسل "صدفة" للفنانة ريهام حجاج

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج"

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة وأبطال مسلسل صدفة

قائمة أبطال مسلسل صدفة

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في المسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: 

-ريهام حجاج

- رحاب الجمل

- رشدي الشامي

- فراس سعيد

- تامر يسري

- عبير منير

- سليم الترك

- رباب ممتاز

- علاء خالد

- هشام منصور

- إنتاج شركة فانتدج

- تأليف أيمن سلامة

- إخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

 

قصة مسلسل صدفة

تجسد الفنانة ريهام حجاج في مسلسل صدفة دور فتاة أسمها “صدفة” مدرسة تاريخ، وتتصاعد أحداث لتناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وطرق التعامل معهم، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الأسرية المهمة بشكل "اجتماعي لايت".

ويعد المسلسل مختلفا تمامًا عن الأدوار التي اعتادت على تقديمه ريهام حجاج في أعمالها، أما قصة "صدفة" تحكي عن فتاة أسمها صدفة عجيبة، وهي تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.

 


 

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طاقم العمل الكامل في مسلسل "صدفة" للفنانة ريهام حجاج

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