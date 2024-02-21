مسلسلات 2024|عمرو إسماعيل نجم الموسيقى التصويرية لـ3 أعمال في رمضان

يشارك الموسيقار عمرو اسماعيل في الموسم الرمضاني المقبل 2024 بوضع الموسيقى التصويرية لـ3 أعمال درامية من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الكبير اوي 8

يأتي في مقدمة هذه الأعمال مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن حيث يشارك عمرو اسماعيل في وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل للموسم الثامن. مسلسل الكبير من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

بيت الرفاعي

كما يضع عمرو اسماعيل الموسيقى التصويرية لمسلسل “بيت الرفاعي” للنجم امير كرارة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 حيث انتهى مؤخرا من تأليف المقطوعات الموسيقية للعمل.

مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، دنيا المصري، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

حق عرب

اما المسلسل الثالث والأخير فهو مسلسل “حق عرب” للنجم أحمد العوضي الذي شارف الموسيقار عمرو اسماعيل علي الانتهاء من تسجيل المقطوعات الموسيقية الخاصة به.

و"حق عرب" بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.